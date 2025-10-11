Schätze, Rätsel und Ruinen - Naturgewalten decken auf
Folge 4: Das Ende von Sodom
41 Min.Folge vom 11.10.2025Ab 12
Im heutigen Jordanien liegt die archäologische Stätte Tell el-Hammam. Der antike Ort wurde um das Jahr 1650 vor Christus durch eine Katastrophe ausgelöscht, die den Forschern bis heute Rätsel aufgibt. Könnte es sich bei Tell el-Hammam um das biblische Sodom handeln? Weitere Expeditionen führen nach Mexiko, wo ein Wolkenbruch über der berühmten antiken Stadt Teotihuacán den Zugang zu einem bis dato unbekannten, geheimnisvollen Tunnel freilegte.
