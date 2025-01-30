Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 126: Mein unheimlicher Freund
23 Min.Ab 12
Nach 20 Jahren Ehe wurde Vera Andernach (42) von ihrem Ehemann Peter verlassen - wegen einer Jüngeren. Doch Vera ist sich sicher, dass ihr Peter wird zu ihr und der gemeinsamen Tochter Sarah zurückkehren wird. Der Traum zerplatzt, als Peters neue Freundin schwanger wird. Zutiefst verletzt stürzt sich Vera in eine Beziehung mit ihrem Lachyoga-Trainer Rainer. Zu spät merkt sie, dass sie sich ein Monster ins Haus geholt hat.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick