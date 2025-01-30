Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verrückt nach Liebe

SAT.1Staffel 8Folge 142
Folge 142: Verrückt nach Liebe

22 Min.Ab 12

Max Flick - ein Name, der Viola König nie wirklich aus dem Kopf ging. Eine Wahrsagerin hatte der damals 16-Jährigen vorausgesagt, dass dieser Mann die Liebe ihres Lebens werde. Heute, 15 Jahre später, ist diese Prophezeiung nur noch eine lustige Anekdote aus ihrer Jugend. Viola steht kurz vor der Hochzeit mit dem bodenständigen Arzt Oliver. Doch dann erhält sie einen Anruf, der ihr Leben komplett auf den Kopf stellt.

