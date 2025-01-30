Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Falscher Verdacht

SAT.1Staffel 8Folge 145
Falscher Verdacht

Falscher VerdachtJetzt kostenlos streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 145: Falscher Verdacht

23 Min.Ab 12

In Marens (38) Leben ist ihre Tochter Hanna (16) der Mittelpunkt. Die Alleinerziehende und die 16-Jährige haben ein sehr inniges Verhältnis. Doch als Hanna ihren ersten Freund Roman (17) kennenlernt, verändert sich alles. Hanna beginnt die Schule zu schwänzen und ihre Mutter anzulügen. Maren ist verzweifelt und kommt nicht mehr an sie ran. Als Hanna ihr Sparbuch räumt und von zu Hause abhaut ahnt Maren, dass Roman dahinter steckt und ein dunkles Geheimnis mit sich trägt.

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
SAT.1
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

