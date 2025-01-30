Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Trip in die Vergangenheit

SAT.1Staffel 8Folge 82
Trip in die Vergangenheit

Trip in die VergangenheitJetzt kostenlos streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 82: Trip in die Vergangenheit

23 Min.Ab 12

Kai Benz (37) lässt es sich gut gehen, und das nicht zu knapp! Er führt das Leben eines Dauersingles - voll von bedeutungslosem Sex, ohne Reue, ohne Liebe und ohne Verbindlichkeiten. Doch dann macht ihm ein anonymer Brief einen Strich durch die Rechnung. Bei einem seiner One-Night-Stands soll er ein Kind gezeugt haben! Doch welche seiner vielen Affären ist die Richtige? Kai macht sich auf die Suche nach seinem vermeintlichen Kind und muss die Lektion seines Lebens lernen.

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
SAT.1
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen