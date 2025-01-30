Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Falsche Schlange

SAT.1Staffel 8Folge 95
Falsche Schlange

Falsche SchlangeJetzt kostenlos streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 95: Falsche Schlange

23 Min.Ab 12

Wenn Liebe blind macht, kann das ein blutiges Ende nehmen. Nach dem Tod seiner Frau Lea hat Jens Baumgartner (36) nur für seine 17-jährige Tochter Paula gelebt. Doch als Maria in sein Leben tritt, schwebt der Werbeagenturchef endlich wieder auf Wolke Sieben. Er merkt nicht, dass seine Herzdame Tochter Paula lieber heute als morgen los wäre und dabei vor nichts zurückschreckt. Wie weit die falsche Schlange aber tatsächlich geht, merkt Jens erst, als es schon fast zu spät ist.

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
SAT.1
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen