Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 108: Gemeinsame Vergangenheit
23 Min.Ab 12
One Night Stand mit fatalen Folgen: Viviane Mohr ist geschockt als sie nach 15 Jahren ihre Discoaffaire Marc wiedertrifft. Die 35-jährige alleinerziehende Mutter muss sich jetzt die Frage stellen: Wird sie Marc sagen können, dass Chiara seine Tochter ist, oder ist es besser die alte Geschichte ruhen zu lassen?
