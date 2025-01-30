Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 9Folge 25
23 Min.Ab 12

Seit Grundschullehrer Tim Baumann (31) von seiner Ex-Freundin betrogen wurde, ist er zu schüchtern um Frauen anzusprechen und träumt stattdessen insgeheim von der einen großen, wahren Liebe. Ganz im Gegensatz zu seinem besten Freund Alex. Der Womanizer schleppt stündlich Frauen ab. An die Liebe glaubt Alex nicht. Dann hofft lernt Tim die schöne Julia kennen und verliebt sich Hals über Kopf in sie. Er ahnt nicht, dass er schon bald eine Entscheidung fällen muss.

