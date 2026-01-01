Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 9Folge 52
23 Min.Ab 12

Drogen, Raub und Schlägereien! In Hamburg hatte Niklas (17) damit eigentlich nichts zu tun. Aber als seine Eltern sich scheiden lassen, zieht er mit seiner Mutter nach Stuttgart. Er freundet sich dort mit den falschen Leuten an und begibt sich damit auf dünnes Eis. Er beklaut einen Dealer, fängt an zu trinken und nimmt Drogen. Bevor er weiß, was mit ihm passiert, wird er erpresst und dazu gezwungen, Lea auszurauben. Dabei ist sie die einzige, die es gut mit ihm meint.

SAT.1
