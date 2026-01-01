Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Sichere Bank

SAT.1Staffel 9Folge 55
Sichere Bank

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 55: Sichere Bank

23 Min.Ab 12

Kristiane Schulz (28) ist eine hilfsbereite Frau. Auch für ihren Freund Ralf, der arbeitslos ist, tut sie alles - vor allem in finanzieller Hinsicht. Als sie in die Bank geht um Geld abzuheben, findet sie allerdings heraus, dass Ralf ihr Konto geplündert hat. Doch es kommt noch schlimmer: Während sie mit Ralf am Telefon streitet, betritt ein maskierter Mann die Bank. Für Kristiane nur der Beginn eines Albtraums. Denn die Bank wird überfallen - und Kristiane als Geisel genommen.

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

