Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Ich buch mir eine Ehefrau

SAT.1Staffel 9Folge 56
Ich buch mir eine Ehefrau

Ich buch mir eine EhefrauJetzt kostenlos streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 56: Ich buch mir eine Ehefrau

23 Min.Ab 12

Re-Location-Agentin Eva Wagner (30) hat schon vielen Kunden den Umzug in eine neue Stadt einfacher gemacht. Doch bei diesem speziellen Auftrag geht es um mehr als nur Schulen und Hausbesichtigungen: sie muss eine Ehefrau spielen! Und zwar für Dr. Armin Althoff (34). Um einen Sponsor zu überzeugen, in sein Forschungsprojekt zu investieren, braucht er eine Ehefrau. Dem Geldgeber ist Familie wahnsinnig wichtig. Doch kann das gut gehen, wenn man lügt, bis sich die Balken biegen?

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
SAT.1
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen