Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 59: Wer glaubt schon an den Weihnachtsmann?
21 Min.Ab 12
Weihnachten - das Fest der Liebe!? Von wegen! Arbeitslos, von der Familie verlassen bis zum Hals bei einem dubiosen Kredithai verschuldet - so hat sich Klaus Heil (46) den Heiligen Abend sicher nicht vorgestellt. In seiner Not überfällt er einen Transporter mit Spielekonsolen - ausgerechnet als Weihnachtsmann verkleidet. Als der Coup misslingt, kann Klaus fliehen und findet Unterschlupf bei dem achtjährigen Halbwaisen Friedrich. Dieser rettet Klaus nicht nur vor der Polizei.
