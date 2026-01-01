Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 77: Ich tausche mein Leben
23 Min.Ab 12
Annabel Wörner (25) träumt von mehr als in der Dorfschneiderei ihrer Mutter Hosen zu kürzen. Als ihr dann auch noch Jugendliebe Niko einen Heiratsantrag macht, tritt sie die Flucht nach vorn an: Über eine private Wohnungsbörse mietet sie ein Apartment in München, um ihrem Traum, einer Karriere als Designerin, näher zu kommen. Als die eigentliche Mieterin Jana die Zusage für ein Praktikum bei einem bekannten Mode-Guru bekommt, gibt sich Annabel als Jana aus ...
