Wir brechen heute alle RegelnJetzt kostenlos streamen
SCHÖN LAUT
Folge 17: Wir brechen heute alle Regeln
Es gibt Regeln, über die spricht niemand und trotzdem halten sich irgendwie alle daran. Oder eben nicht. In der neuen Folge von „SCHÖN LAUT“ sprechen Vanessa und Lola über die kuriosesten „Unwritten Rules“ des Alltags und merken schnell: Bei vielen davon gehen ihre Meinungen ordentlich auseinander. Gemeinsam diskutieren sie, warum gesellschaftliche Erwartungen oft mehr Druck machen als sie sollten, sprechen über den Wunsch nach Kindern, Vanessas Hochzeit und darüber, warum jede Person selbst über den eigenen Körper entscheiden können sollte. Natürlich wird es zwischendurch wieder herrlich chaotisch: Lola regt sich über DJs auf, die querbeet Musik spielen, die Community liefert die wildesten ungeschriebenen Regeln und zum Schluss gibt es noch ein Dating-WTF, das man sich kaum ausdenken kann. Schaltet ein für eine Folge voller Diskussionen, Alltagswahnsinn und der Frage: Welche Regeln befolgen wir eigentlich nur, weil es alle anderen auch tun? Neue Folgen jeden Dienstag!
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