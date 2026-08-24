SCHÖN LAUT: Prada-Schock & FreundschafsdramaJetzt kostenlos streamen
SCHÖN LAUT
Folge 20: SCHÖN LAUT: Prada-Schock & Freundschafsdrama
Zwischen Funkstille, Frauenfreundschaften und Prada-Eskalation wird es bei „SCHÖN LAUT“ diesmal wieder verdammt persönlich! Vanessa gesteht, warum sie plötzlich niemandem mehr antwortet, und nimmt Lola mit hinter die Kulissen ihres Musikvideo-Drehs. Lola wiederum packt über schwierige Erfahrungen mit anderen Frauen aus und sorgt mit ihrem Prada-Shoppingtrip für einen Moment, bei dem wortwörtlich „die Seele den Körper verlassen“ hat. Außerdem liest Vanessa einen ganz besonderen Leserbrief vor, die beiden geraten irgendwo zwischen Kehrwoche und schwäbischem Kinderbuch wieder herrlich ins Chaos und küren Marina Hoermanseder zur „Frau der Woche“. Schaltet ein für ehrliche Geständnisse, Luxus-Eskalation, schwäbische Lebensweisheiten und einen Moment, der Vanessa nur noch ein entsetztes „Du Drecksau, des hast du gemacht?“ entlocken kann. Neue Folgen jeden Dienstag!
Weitere Folgen in Staffel 2026
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick