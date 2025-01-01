Zum Inhalt springenBarrierefrei
Scrubs - Die Anfänger

Mein bester Freund heiratet

DisneyStaffel 3Folge 22
Folge 22: Mein bester Freund heiratet

21 Min.Ab 12

Turks und Carlas Hochzeit steht endlich bevor. Aber während Carla in der Kirche wartet, wird Turk bei einer Notoperation festgehalten und fährt danach auch noch zur falschen Kirche. Als er endlich bei seiner Hochzeitsgesellschaft ankommt, ist der Termin jedoch schon verschoben und seine Braut stocksauer. Ebenfalls auf den Mond schießen möchte Elliot J.D., der ihr den Laufpass gegeben hat. Alle Versuche, ihre Freundschaft zu retten, machen sie nur noch wütender.

