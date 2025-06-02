Penny Reeperbahn - Menschen mit Geschichte(n)Jetzt kostenlos streamen
SPIEGEL TV - Reportage
Folge 17: Penny Reeperbahn - Menschen mit Geschichte(n)
46 Min.Folge vom 02.06.2025Ab 12
Kunden im Bienenkostüm, Frauen, die nach XXL-Kondomen fragen und eine Marktleiterin, die zwischendurch immer mal wieder als Rausschmeißerin fungiert: Im Discounter auf der Reeperbahn ist das völlig normal. Bis heute ist der Penny Markt eine einzigartige Begegnungsstätte für Partygäste, Kiezgrößen und gestrandete Originale. Doch wie hat sich St. Pauli durch den Corona-Lockdown auf der roten Meile verändert?
Weitere Folgen in Staffel 2024
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick