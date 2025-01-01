Stefanie - Eine Frau startet durch
Folge 24: Selbstversuch
45 Min.Ab 12
Stefanie behandelt die Ehefrau von Dr. Kern, eine MS-Patientin, die mit Krämpfen und Lähmungserscheinungen eingeliefert wird. Sie möchte von Stefanie und nicht von ihrem Mann behandelt werden - Kern fügt sich dem. Da erwischt Stefanie ihren Kollegen, wie er ein neues MS-Medikament an Blutproben testet - und zwar seinem eigenen Blut. Er plant, einen Selbstversuch durchzuführen ...
