The Mentalist

Der einzige Zeuge

Staffel 5Folge 12
Folge 12: Der einzige Zeuge

40 Min.Ab 12

Mit dem superreichen Geschäftsmann Tommy Volker hat Lisbon noch eine Rechnung offen. Auch wenn sie es ihm bisher nicht nachweisen konnte: Er muss in den Mord an seiner Sekretärin verwickelt gewesen sein, eine enttarnte Informantin von Lisbon, für deren Tod sie sich verantwortlich macht. Nun eröffnet sich eine neue Gelegenheit, Volker den Prozess zu machen: Das CBI-Team untersucht den Tod eines Geologen - ein Mord, der Multimillionär Volker endgültig zur Strecke bringen könnte ...

