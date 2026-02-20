Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unheilvoller Besuch

OneGateStaffel 2Folge 1
Folge 1: Unheilvoller Besuch

45 Min.Ab 6

Auf das "Trio mit vier Fäusten" kommt ein Auftrag zu, der es in sich hat: Die Detektive sollen auf die Millionärstöchter Marion, Portland und Heather während deren Ferien aufpassen - und die drei Mädchen sind außerordentlich unternehmungslustig. Wirklich gefährlich wird es, als sich Entführer an die Fersen der Mädchen heften. Merkwürdigerweise sind die Verbrecher den Detektiven immer einen Schritt voraus. Schließlich gelingt es den Gangstern, Marion und Portland zu entführen.

