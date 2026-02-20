Trio mit vier Fäusten
Folge 11: Die geplagte Schönheit
46 Min.Ab 12
Als die junge Charleen West mit obszönen Anrufen belästigt wird, fällt der Verdacht auf Showmaster Eddie Carruthers, in dessen Show Charleen auftritt. Der Mann ist bereits einschlägig vorbestraft. Schließlich lockt Carruthers Charleen in seine Wohnung, um sich an ihr zu vergehen. Als man am nächsten Tag den Showmaster erstochen auffindet, wird Charleen unter Mordverdacht verhaftet. Doch die "Drei von der Riptide" finden schon bald eine ganz andere brandheiße Spur.
