Trio mit vier Fäusten
Folge 13: Der Millionenschwindel
46 Min.Ab 12
Auf dem Patentamt lernt Murray den Erfinder und Großunternehmer Baxter Bernard kennen. Kurz darauf erhalten die Detektive von der "Riptide" ein großzügiges Geschenk: einen nagelneuen Hubschrauber aus Bernards Flugzeugfabrik. Als sie bei ihrem ersten Probeflug beschossen werden, wird ein handfester Fall daraus: Baxter wurde von skrupellosen Managern ausgebootet. Die Gangster wollen ein Riesengeschäft machen, indem sie der Armee fehlerhafte Helikopter verkaufen.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick