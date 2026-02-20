Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Trio mit vier Fäusten

Strapazierte Gastfreundschaft

OneGateStaffel 2Folge 6
Strapazierte Gastfreundschaft

Strapazierte GastfreundschaftJetzt kostenlos streamen

Trio mit vier Fäusten

Folge 6: Strapazierte Gastfreundschaft

46 Min.Ab 12

Als die allein erziehende Mutter Cheryl vom Vater ihres Kindes Morddrohungen erhält, gibt sie ihr Baby bei den Detektiven in Obhut und taucht unter. Die "Drei von der Riptide" suchen nach ihr und dem Mann, der sie bedroht hat. Mit Hilfe von Murrays Supergedächtnis und seinen Verkleidungstricks können die Detektive den Vater identifizieren: Es handelt sich um den verheirateten hohen Polizeioffizier Everett, der in Kürze Polizeichef von Los Angeles werden soll.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Trio mit vier Fäusten
OneGate
Trio mit vier Fäusten

Trio mit vier Fäusten

Alle 3 Staffeln und Folgen