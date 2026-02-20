Trio mit vier Fäusten
Folge 18: Der geschwätzige Mitwisser
46 Min.Ab 6
Mack McPherson, ein Bekannter aus gemeinsamen Army-Zeiten, bittet unter falschen Angaben um ein Treffen mit den Detektiven. Er erzählt ihnen, dass er auf der Flucht ist, seit er an einem brisanten Buch über seine Zeit bei der CIA schreibt. Das Riptide-Trio beschließt, McPherson zu helfen. Doch schon bald kommen die Detektive dahinter, dass der Mann ein falsches Spiel mit ihren treibt. Als man schließlich auf sie schießt, kennen sie keine Gnade mehr und ermitteln gegen McPherson.
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