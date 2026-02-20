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Trio mit vier Fäusten

Verwischte Spuren

OneGateStaffel 2Folge 7vom 20.02.2026
Verwischte Spuren

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Trio mit vier Fäusten

Folge 7: Verwischte Spuren

48 Min.Folge vom 20.02.2026Ab 12

Als Nick, Cody und Murray ein Klassentreffen von Nicks Highschool besuchen, wird das Wiedersehensfest durch einen Überfall gestört, bei dem die Täter Gorillakostüme tragen. Zunächst wollen Nicks Ex-Kameraden dies als Partygag abtun, doch dann wird Nicks bester Schulfreund Deke ermordet. Das "Trio mit vier Fäusten" stellt sehr bald fest, dass fast alle der ehemaligen Kommilitonen mit Drogen handeln - und der Überfall von einer Konkurrenzgang ausgeführt worden war.

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