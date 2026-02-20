Der Fluch der Mary AberdeenJetzt kostenlos streamen
Trio mit vier Fäusten
Folge 14: Der Fluch der Mary Aberdeen
46 Min.Folge vom 20.02.2026Ab 12
Die Detektive von der "Riptide" werden beauftragt, ein Schiff namens "Mary Aberdeen" zu suchen. Ihre Nachforschungen führen zu einem überraschenden Ergebnis: Bei dem gesuchten Schiff muss es sich um die "Riptide" handeln. Ganz offensichtlich hat sie mehrmals den Besitzer gewechselt. Doch der Auftrag hat noch andere Konsequenzen: Die drei werden in eine uralte Auseinandersetzung zwischen ihrem Auftraggeber und den Verwandten von dessen verstorbenem Partner hineingezogen.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick