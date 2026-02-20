Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die "Drei von der Riptide" sind auf Angeltour und suchen dabei einen kleinen Küstenort auf, wo sie die etwas schrullige Ruth kennen lernen. Die alte Dame hat Visionen, die aber von niemandem ernst genommen werden. Auch als sie den Tod ihres nichtsnutzigen Neffen Carl voraussagt, glaubt ihr niemand. Doch dann wird Carl zur großen Überraschung aller tatsächlich ermordet. Natürlich gerät zuallererst Ruth selbst in Verdacht. Die Detektive beschließen, der alten Dame zu helfen.

