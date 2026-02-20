Trio mit vier Fäusten
Folge 2: Maulwurf Johnson
46 Min.Ab 12
Im Auftrag zweier Unbekannter soll Großmaul Dooley ein Päckchen auf der Riptide deponieren. Dooley aber informiert die Detektive, und die finden in dem Päckchen Drogen. Am selben Abend bekommen sie Besuch von zwei FBI-Agenten. Die Detektive sollen dem FBI helfen, einen Drogenschmugglerring zu enttarnen. In das schmutzige Geschäft soll ihr ehemaliger Vorgesetzter bei der Army, General Doug "Pittbull" Johnson, verwickelt sein. Doch dann wird der General entführt.
