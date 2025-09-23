Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Neue Quellen

A+EStaffel 9Folge 1vom 23.09.2025
Neue Quellen

Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Folge 1: Neue Quellen

41 Min.Folge vom 23.09.2025Ab 12

Seit der Publikation von Erich von Dänikens "Erinnerungen an die Zukunft" 1968 beschäftigen sich Parawissenschaftler mit der Frage, ob es in der Vergangenheit Einflüsse von Aliens auf der Erde gab. In dieser Folge werden Indizien untersucht, die belegen sollen, dass einst Außerirdische auf der Erde waren.

A+E
