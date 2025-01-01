Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Mysterium Mars

A+EStaffel 9Folge 5
Folge 5: Mysterium Mars

41 Min.Ab 12

Laut aktuellen Studien werden die ersten Menschen in den nächsten 20 Jahren den Mars besiedeln. Dafür müssen sie eine sechsmonatige Reise auf sich nehmen. Doch weshalb hat dieser Planet schon immer eine Art Faszination auf den Menschen ausgeübt? Gibt es einen Zusammenhang zwischen der Herkunft des Menschen und der Existenz des Planeten Mars?

