Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Folge 13: Das geheime Memo
41 Min.Ab 12
Manche Prä-Historiker sind der Meinung, dass die US-Regierung im Besitz von außerirdischen Fahrzeugen ist, bei denen es auch bereits zu Abstürzen gekommen ist. Die Wrackteile sollen anschließend versteckt worden sein. Wie viel Wahrheit steckt dahinter? Und was hat es mit dem berüchtigten Absturz in Roswell 1947 auf sich?
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick