Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Folge 8: Hüter der Weisheit
41 Min.Folge vom 23.12.2025Ab 12
Die australischen Aborigines sind die älteste lebende Gemeinschaft der Erde. Die Geschichten, Legenden und Fabeln ihrer Kultur kursieren schon seit 60.000 Jahren und berichten unter anderem auch über geologische Veränderungen und Ereignisse. Ist es möglich, dass diese australischen Hüter der Weisheit in ihren Erzählungen von einer außerirdischen Vergangenheit berichten?
