Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Hüter der Weisheit

A+EStaffel 9Folge 8vom 23.12.2025
Hüter der Weisheit

Hüter der WeisheitJetzt kostenlos streamen

Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Folge 8: Hüter der Weisheit

41 Min.Folge vom 23.12.2025Ab 12

Die australischen Aborigines sind die älteste lebende Gemeinschaft der Erde. Die Geschichten, Legenden und Fabeln ihrer Kultur kursieren schon seit 60.000 Jahren und berichten unter anderem auch über geologische Veränderungen und Ereignisse. Ist es möglich, dass diese australischen Hüter der Weisheit in ihren Erzählungen von einer außerirdischen Vergangenheit berichten?

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
A+E
Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Alle 11 Staffeln und Folgen