Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Fund in der Antarktis

A+EStaffel 9Folge 2
Fund in der Antarktis

Folge 2: Fund in der Antarktis

41 Min.Ab 12

Die Arktis ist der am wenigsten erschlossene Kontinent. An einigen Flecken ist er mit bis zu vier Kilometern Eis bedeckt; auf Satellitenaufnahmen könnte man meinen, Pyramidenspitzen zu erkennen. Prä-Astronautiker halten es für möglich, dass eine eisfreie Antarktis einst von Aliens bewohnt wurde. Unter dem Eis sollen nämlich magnetische Anomalien gemessen worden sein ...

