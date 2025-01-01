Extraterrestrische KommunikationJetzt kostenlos streamen
Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Folge 6: Extraterrestrische Kommunikation
41 Min.Ab 12
Wie kommunizieren wir mit Außerirdischen, wenn die Zeit gekommen ist? Wissenschaftler neigen zum Gebrauch einer universellen Sprache in Form von mathematischen Formeln und Codes. Ist es nicht auch möglich, dass Aliens bereits mit Mathematik-Genies und Ingenieuren in Verbindung getreten sind? Und hatten sie womöglich Einfluss auf die Erfindung und Entwicklung moderner Computer?
