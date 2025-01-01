Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Folge 3: Prototyp Mensch
41 Min.Ab 12
Neueste archäologische Entdeckungen deuten darauf hin, dass sich der Homo Sapiens die Erde mit diversen intelligenten menschenähnlichen Wesen teilte, wie den Neandertalern, den Denisova-Menschen und Hobbit-ähnlichen Arten. Einige Alien-Theoretiker halten es für möglich, dass die Erde für Außerirdische als Labor diente, in dem verschiedene Prototypen Mensch kreiert wurden, von denen sich letztlich nur eine Spezies durchsetzen konnte.
