Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Das Weltenei

A+EStaffel 9Folge 4
Das Weltenei

Folge 4: Das Weltenei

41 Min.Ab 12

Die Theorie des Welteneis gibt es in vielen unterschiedlichen Kulturen, von den Ägyptern über die Asiaten und Finnen bis zu den indigenen Kulturen Südamerikas. Sie beschreibt die Existenz eines immensen Eis, aus dem die Welt in Gestalt einer Urkreatur entsprungen ist. Steht das Weltenei womöglich in Zusammenhang mit außerirdischer Intelligenz?

