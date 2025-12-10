Unsere kleine Farm
Folge 1: Veränderte Zeiten (1)
47 Min.Ab 6
Charles Ingalls hat Haus und Hof an John und Sarah Carter verkauft. Der Abschied von Tochter Laura ist gekommen. Diese hat alle Hände voll zu tun: In Schule und Stadt muss eine neue Lehrerin eingeführt werden. Und Laura muss in ihrem kleinen Haus für Almanzos Bruder und die kleine Jenny Wilder Platz schaffen. Laura ahnt nicht, dass es um das kleine Mädchen ein Geheimnis gibt, das die beiden für viele Jahre aneinander binden wird ...
Weitere Folgen in Staffel 9
