Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Unsere kleine Farm

Veränderte Zeiten (1)

SAT.1 GOLDStaffel 9Folge 1
Veränderte Zeiten (1)

Veränderte Zeiten (1)Jetzt kostenlos streamen

Unsere kleine Farm

Folge 1: Veränderte Zeiten (1)

47 Min.Ab 6

Charles Ingalls hat Haus und Hof an John und Sarah Carter verkauft. Der Abschied von Tochter Laura ist gekommen. Diese hat alle Hände voll zu tun: In Schule und Stadt muss eine neue Lehrerin eingeführt werden. Und Laura muss in ihrem kleinen Haus für Almanzos Bruder und die kleine Jenny Wilder Platz schaffen. Laura ahnt nicht, dass es um das kleine Mädchen ein Geheimnis gibt, das die beiden für viele Jahre aneinander binden wird ...

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Unsere kleine Farm
SAT.1 GOLD
Unsere kleine Farm

Unsere kleine Farm

Alle 3 Staffeln und Folgen