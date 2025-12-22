Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unsere kleine Farm

Gift für den Körper (1)

SAT.1 GOLDStaffel 9Folge 16vom 22.12.2025
Gift für den Körper (1)

Folge 16: Gift für den Körper (1)

46 Min.Folge vom 22.12.2025Ab 6

Wieder eine Hiobsbotschaft für Charles Ingalls: Soeben hat er von der Polizei in Chicago die Nachricht bekommen, dass Albert erneut wegen Diebstahls festgenommen wurde. Charles ist überzeugt, dass der Junge keinen schlechten Charakter hat, sondern in der Stadt einfach in schlechte Gesellschaft geraten ist. Er hofft, dass Albert wieder zu sich findet. Um ihm dabei zu helfen, will er ihn in seine ursprüngliche Umgebung, ins ruhige und beschauliche Walnut Grove zurückbringen ...

