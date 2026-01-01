Unsere kleine Farm
Folge 6: Der wilde Junge (1)
47 Min.Ab 6
Die Einwohner von Walnut Grove sind empört: In einem gastierenden Zirkus wird der gehörlose Matthew als "Halbwilder" vorgeführt. Die Bürger der Stadt beschließen, den Jungen aus seiner entwürdigenden Situation zu befreien. Zunächst sorgen sie dafür, dass Matthew dem gemeinen Zirkusdirektor Dr. McQueen entkommen kann. McQueen fordert zornbebend die Herausgabe des Jungen. Die Menschen weigern sich, Matthew in die Obhut McQueens zurückzugeben ...
