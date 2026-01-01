Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Unsere kleine Farm

Der wilde Junge (1)

SAT.1 GOLDStaffel 9Folge 6
Der wilde Junge (1)

Der wilde Junge (1)Jetzt kostenlos streamen

Unsere kleine Farm

Folge 6: Der wilde Junge (1)

47 Min.Ab 6

Die Einwohner von Walnut Grove sind empört: In einem gastierenden Zirkus wird der gehörlose Matthew als "Halbwilder" vorgeführt. Die Bürger der Stadt beschließen, den Jungen aus seiner entwürdigenden Situation zu befreien. Zunächst sorgen sie dafür, dass Matthew dem gemeinen Zirkusdirektor Dr. McQueen entkommen kann. McQueen fordert zornbebend die Herausgabe des Jungen. Die Menschen weigern sich, Matthew in die Obhut McQueens zurückzugeben ...

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Unsere kleine Farm
SAT.1 GOLD
Unsere kleine Farm

Unsere kleine Farm

Alle 10 Staffeln und Folgen