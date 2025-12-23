Unsere kleine Farm
Folge 19: Der letzte Sommer
47 Min.Folge vom 23.12.2025Ab 6
Ruthy Leland ist eine wohlhabende Frau, die keine eigenen Kinder hat. Nach vielen Jahren kehrt sie in ihr Sommerhaus nach Walnut Grove zurück. Sie freundet sich mit dem kleinen Jason Carter an. Bald verbringt der Junge jede freie Minute bei Ruthy Leland - sehr zum Ärger seiner Mutter Sarah. Diese ahnt nicht, aus welchem ganz besonderen Grund Jasons Gesellschaft für Ruthy so wichtig ist ...
