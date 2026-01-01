Unsere kleine Farm
Folge 10: Edwards späte Liebe
47 Min.Ab 6
Lauras Jugendfreundin Jane Canfield kommt nach Walnut Grove. Jane ist blind und aufgrund einer bevorstehenden Operation sehr verunsichert. Sie fürchtet die Enttäuschung, falls der Eingriff erfolglos bleibt. Als der verwitwete und einsame Mr. Edwards und Jane sich kennenlernen, verlieben sie sich ineinander. Durch seinen Einfluss erhält Jane die Kraft zur Operation. Sie glückt - Jane kann wieder sehen. Plötzlich glaubt Edwards, der Altersunterschied sei doch zu groß ...
