Unsere kleine Farm
Folge 8: Nellie und Nancy
47 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 6
Familie Oleson ist überglücklich: Ihre Tochter Nellie wird aus New York zu Besuch kommen. Eines allerdings trübt die Freude: Die Familie hat nicht mit der Eifersucht ihrer Adoptivtochter Nancy gerechnet. Nancy rebelliert gegen die unerwartete "Konkurrenz". Seit Nellie verheiratet ist, hat sie sich sehr zu ihrem Vorteil verändert. Sie bemüht sich aufrichtig um die Freundschaft ihrer neuen Schwester - vergeblich ...
