Unsere kleine Farm

Nellie und Nancy

SAT.1 GOLD Staffel 9 Folge 8 vom 15.12.2025
Nellie und Nancy

Unsere kleine Farm

Folge 8: Nellie und Nancy

47 Min. Folge vom 15.12.2025 Ab 6

Familie Oleson ist überglücklich: Ihre Tochter Nellie wird aus New York zu Besuch kommen. Eines allerdings trübt die Freude: Die Familie hat nicht mit der Eifersucht ihrer Adoptivtochter Nancy gerechnet. Nancy rebelliert gegen die unerwartete "Konkurrenz". Seit Nellie verheiratet ist, hat sie sich sehr zu ihrem Vorteil verändert. Sie bemüht sich aufrichtig um die Freundschaft ihrer neuen Schwester - vergeblich ...

