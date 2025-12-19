Unsere kleine Farm
Folge 15: Der Autoren-Wettbewerb
47 Min.Ab 6
Laura hat an einem Autoren-Wettbewerb teilgenommen. Als sie hört, dass sie als Siegerin daraus hervorgegangen ist, ist sie natürlich hocherfreut. In Minneapolis trifft sie sich mit dem Verleger Amos Broxton. Dieser ermutigt Laura, ihr erstes Buch zu schreiben. Laura tut ihr Bestes, doch dann schlägt Broxton einige Veränderungen vor: Sie soll mehr Spannung in die Geschichten hineinbringen. Laura ahnt, dass sie sich bald entscheiden muss ...
