Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Unsere kleine Farm

Ein ganz besonderes Mädchen

SAT.1 GOLDStaffel 9Folge 20
Ein ganz besonderes Mädchen

Ein ganz besonderes MädchenJetzt kostenlos streamen

Unsere kleine Farm

Folge 20: Ein ganz besonderes Mädchen

47 Min.Ab 6

Isaiah Edwards ist eine gute Seele. Er verspricht einem Sterbenden, sich um dessen kleines Mädchen Blanche zu kümmern. Schließlich ist es so weit, und Isaiah nimmt Blanche zu sich. Damit versetzt er Walnut Grove in helle Aufregung - bei Blanche handelt es sich um ein Orang Utan-Baby! Besonders Mrs. Oleson ängstigt sich davor und erstattet Anzeige. Daraufhin will der Sheriff das Affenbaby töten. Edwards und die Kinder der Stadt tun alles, um Blanche vor dem Sheriff zu schützen ...

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Unsere kleine Farm
SAT.1 GOLD
Unsere kleine Farm

Unsere kleine Farm

Alle 10 Staffeln und Folgen