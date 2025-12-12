Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unsere kleine Farm

SAT.1 GOLDStaffel 9Folge 5vom 12.12.2025
Der kleinwüchsige Lou Bates ist sein Leben lang mit einem Zirkus gereist. Als jedoch seine Frau bei der Geburt ihrer Tochter stirbt, macht Bates Schluss mit dem Zirkusleben. Er hofft, sich in Walnut Grove endlich niederlassen zu können. Aber Mrs. Oleson lehnt ihn wegen seines Aussehens ab. Sie macht ihm das Leben schwer und ist nicht gewillt, ihre Vorurteile aufzugeben. Da fällt eines Tages ihre Tochter Nancy in einen Brunnen. Nur einer kann sie herausholen: Lou Bates ...

