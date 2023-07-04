Wie ein altes Ehepaar: Picur und MorzsiJetzt kostenlos streamen
Unsere Tierheimtiere des Monats
Folge 14: Wie ein altes Ehepaar: Picur und Morzsi
2 Min.Folge vom 04.07.2023
Dackel-Mix-Dame Picur und der männliche Schnauzer-Mix Morzsi hängen sehr aneinander und wünschen sich ein gemeinsames neues Zuhause. Die beiden Tiere sind sehr lieb, körperlich fit und gehen gerne Gassi. Mit anderen Hunden verstehen sie sich sehr gut, mit Katzen sollten sie aber nicht zusammenleben. Morzsi leidet an Leishmaniose und braucht Medikamente und spezielles Futter. Damit geht es ihm aber sehr gut. Kontakt: Tierheim Stuttgart, Tel.: 0711 / 656 77 40, E-Mail: thl@stuttgart-tierheim.de
