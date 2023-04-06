Zutrauliches Energiebündel: Kater NitroJetzt kostenlos streamen
Unsere Tierheimtiere des Monats
Folge 4: Zutrauliches Energiebündel: Kater Nitro
2 Min.Folge vom 06.04.2023
Der zutrauliche Europäische Kurzhaar-Kater Nitro ist verspielt und voller Energie und lebte zuvor als alleiniger Hauskater. Ist er unzufrieden und unterfordert, attackiert er gerne gezielt Hände und Arme von Menschen. Nitro sucht ein neues Zuhause bei einem Mann oder einem Paar mit Katzen-Erfahrung und ohne Kinder, gerne auch mit Freigang in ruhiger, verkehrsarmer Umgebung. Kontakt: Tierheim Esslingen, Tel.: 0711 / 31 17 33
Weitere Folgen in Staffel 3
