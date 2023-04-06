Zum Inhalt springenBarrierefrei
Zutrauliches Energiebündel: Kater Nitro

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 4vom 06.04.2023
2 Min.Folge vom 06.04.2023

Der zutrauliche Europäische Kurzhaar-Kater Nitro ist verspielt und voller Energie und lebte zuvor als alleiniger Hauskater. Ist er unzufrieden und unterfordert, attackiert er gerne gezielt Hände und Arme von Menschen. Nitro sucht ein neues Zuhause bei einem Mann oder einem Paar mit Katzen-Erfahrung und ohne Kinder, gerne auch mit Freigang in ruhiger, verkehrsarmer Umgebung. Kontakt: Tierheim Esslingen, Tel.: 0711 / 31 17 33

