SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 8vom 08.05.2023
2 Min.Folge vom 08.05.2023

Der Deutsche Schäferhundmischling Theo kommt aus Kroatien und verlor sein dortiges Zuhause auf tragische Weise. Theo ist sehr lernwillig, intelligent und aktiv. Er liebt lange Spaziergänge und ausgiebige Kuscheleinheiten. Sein neues Zuhause sollte in ländlicher Umgebung bei Menschen mit Hundeerfahrung sein. Mit Katzen und kleinen Hunden ist er nicht verträglich, Kinder im Haushalt sollten mindestens 16 Jahre alt sein. Kontakt: Lesika Hundehilfe Varazdin e.V., Tel.: 01520 / 323 28 81

