Verliebt in eine Hexe
Folge 10: Der gute, alte Darrin
25 Min.
Darrin und seine Schwiegermutter Endora liegen sich wieder einmal in den Haaren. Weil Endora sich diesmal besonders über ihren Schwiegersohn geärgert hat, verzaubert sie ihn voller Wut in einen alten, gebrechlichen Mann. Als Larrys betagte Tante Millicent zu Besuch kommt, verliebt sie sich prompt in den grauhaarigen Herrn. Doch damit nicht genug der Probleme: Darrin hat gerade jetzt wichtige geschäftliche Verhandlungen laufen, bei denen er als Greis gar nicht gut ankommt ...
