Verliebt in eine Hexe
Folge 14: Schwiegermutter des Jahres
25 Min.
Als Darrin mal wieder die zündenden Ideen in seinem Job ausgehen, hilft ihm wider Erwarten Endora: Sie schlägt vor, einen alljährlich wiederkehrenden "Tag der Schwiegermutter" einzuführen, um den Umsatz eines Bonbon- und Pralinenherstellers in die Höhe zu treiben. Der Kunde, Mr. Bobbins, ist begeistert von dem Gedanken, und als er Endora auch noch persönlich kennen lernt, will er sie für einen Werbesport gewinnen. Sie soll "Schwiegermutter des Jahres" werden ...
